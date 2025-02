Průzkum: Volby by vyhrálo hnutí ANO, Piráti by se do Sněmovny nedostali

Sněmovní volby by na začátku února vyhrálo hnutí ANO, získalo by skoro 35 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research. Na druhém místě by skončila se ziskem necelých 19ti procent koalice SPOLU. Ta si podle agentury NMS stejně jako hnutí ANO oproti lednu polepšila. Do Sněmovny by se dostala i hnutí STAN, SPD a uskupení Stačilo. Těsně by naopak neprošli Piráti a Motoristé sobě. Do průzkumu se na začátku měsíce zapojilo přes tisíc lidí.