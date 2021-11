Rakušan: Vůle STAN jít do vlády není porušením koaliční smlouvy s Piráty

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan odmítl, že by odhodlání STAN jít do vlády s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) mohlo porušovat koaliční dohodu s Piráty. Pokud by Piráti v aktuálním hlasování nepodpořili vládní koaliční smlouvu Spolu a PirSTAN, Piráti a Starostové by museli vyvolat koaliční jednání a pokusit se najít východisko, uvedl Rakušan na twitteru.

Piráti jako poslední strana pětikoalice schvalují smlouvu v on-line anketě, kterou spustili v pátek a ukončí v pondělí večer. Rakušan zdůraznil, že si velmi přeje, aby Piráti v hlasování všech členů koaliční smlouvu odsouhlasili. "Koalice Pirátů a Starostů má skvělý program a mnoho z něj jsme společně prosadili do vládních programových tezí. Je to program ČR s lepší budoucností," zdůraznil.

Koalice PirSTAN se před volbami zavázala, že strany půjdou společně do vlády, či společně do opozice. Podle posledních vyjádření by však Starostové vstoupili do kabinetu i bez Pirátů. Místopředseda STAN Věslav Michalik serveru Seznam Zprávy řekl, že by žádný volič STAN nepochopil, kdyby vznik vlády zablokovala strana se čtyřmi poslanci.