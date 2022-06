Ředitel ČSPL: Rejdařství na Labi upadá, pomohlo by vybudování jezu

Na regulovaném úseku Labe mezi Ústím nad Labem a Hřenskem na Děčínsku lodní doprava upadá. Pomohlo by vybudování jezu v Děčíně, řekl ČTK obchodní ředitel společnosti Rhenus PartnerShip-ČSPL (Československá plavba labská) Pavel Hamalčík. "Dnešní stav znamená, že například v roce 2021 byla na tomto úseku plavba zcela zastavena 73 dnů, v roce 2020 to bylo 139 a v roce 2019 dokonce 189 dnů," uvedl Hamalčík. O vybudování plavebního stupně Děčín se mluví téměř 30 let. Jez u Děčína, jehož stavbu podporují rejdaři, má zlepšit splavnost řeky pro nákladní lodě. České a německé ekologické organizace tvrdí, že jediný plavební stupeň nemůže zajistit celoroční splavnost řeky v situaci, kdy se kvůli suchu zvyšuje počet dní, během kterých není možné po řece plout. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) letos v dubnu řekl, že stát o stavbě stále uvažuje. "Přes veškeré snahy jez nestojí a na dostatek vody se musí čekat. Především z těchto důvodů je naše společnost nucena svými plavidly do ČR naplouvat v omezené míře," doplnil Hamalčík. Činnost proto společnost provozuje v zahraničí, kde nepanují obavy z nedostatku vody. Jde především o Německo, Nizozemsko, Belgii a Francii. Zatím neuskutečněnou výstavbu vodního díla na Labi bere ředitel jako ztrátu pro ČR. Bez jezu podle slov Hamalčíka trpí přístavy, loděnice a také lokální ekonomika.