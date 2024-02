Řehka: ČR nepřestane podporovat Ukrajinu, výsledek války předznamená, v jakém světě budeme žít

Náčelník Generálního štábu Karel Řehka v projevu na velitelském shromáždění řekl, že Česko nepřestane podporovat Ukrajinu a zároveň musí samo dělat maximum pro odstrašení případného agresora. Výsledek války na Ukrajině předznamená, v jakém světě budeme žít, řekl v úvodu shromáždění Řehka. Podpora Ukrajiny rozhodně nepřestane, jen před několika dny dodalo Česko zemi napadené Ruskem další materiál z vojenských zásob, připomněl. Za svou hlavní prioritu označil bojeschopnost armády. Vyzdvihl v té souvislosti, že armáda má předvídatelný rozpočet a může tak plánovat. „Následné desetileté období bude představovat zásadní technologickou transformaci armády," konstatoval. Řehka zdůraznil, že členství v NATO z jednotlivých zemí nesejmulo odpovědnost budovat vlastní silnou armádu. Ruský prezident Vladimir Putin se podle něj snaží přesvědčit Západ, že se ho válka na Ukrajině netýká, což má vést k oslabení západní podpory. "Budeme dělat pravý opak, a to ze všech sil," řekl vojákům. Není jasné, zda Rusko na Česko a jeho spojence nezaútočí, dodal. „Musíme proto dál intenzivně pokračovat v posilování našich schopností, obrany, odstrašení, kolektivně i individuálně,“ uvedl.

S pomocí Ukrajině i v dalším roce války počítá i ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Ukrajina je v první linii obrany, v její podpoře musíme pokračovat, na hledání dalších forem podpory Česko nerezignuje,“ slíbila. Podobně jako Řehka hovořila ministryně o armádní koncepci do roku 2035, která má zajistit, aby byla armáda připravená a úspěšná a aby dokázala reagovat na nové úkoly. Zdůraznila, že Česko musí být aktivní v Severoatlantické alianci, jehož členem je bezmála čtvrt století. „Nesmíme být černým pasažérem, musíme být aktivní a musíme plnit své závazky. Neděláme to však pouze kvůli NATO, děláme to primárně kvůli sobě a zajištění bezpečí našich občanů,“ dodala. Ministryně v projevu také řekla, že odmítá vizi společné evropské armády.