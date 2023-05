Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov se stala muzejním počinem roku 2022

Muzejním počinem roku 2022 se stala rekonstrukce Armádního muzea Žižkov a jeho nové expozice. Vojenský historický ústav Praha (VHÚ) za ně dostal první místo v příslušné kategorii Cen Gloria musaealis, které odměňují nejlepší výkony muzejníků a institucí v uplynulém roce. Muzeum na úpatí pražského vrchu Vítkova se po čtyřleté rekonstrukci otevřelo za účasti válečných veteránů a tehdejšího prezidenta Miloše Zemana loni vpředvečer svátku 28. října.

Muzeum má například nový vstup, který vede pod původní dvoranu. V podzemí, které získalo prosklený strop, je recepce, odkud se návštěvníci dostanou do expozic nebo výtahem do kavárny. Přístup do muzea bude nově možný i z cyklostezky od zadní části budovy. Celkem nabízí přes 5000 metrů čtverečních výstavního prostoru.

Muzejní ceny se předávaly v Obecním domě v Praze. Jako druhý nejlepší muzejní počin porotci vyhodnotili projekt rekonstrukce Muzea středního Pootaví s novou expozicí. Třetí místo dostal Památník národního písemnictví za otevření Muzea literatury.