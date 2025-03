RFE/RL žaluje americký úřad pro média kvůli chystanému ukončení financování

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) zažalovalo Agenturu Spojených států pro globální média (USAGM) kvůli chystanému ukončení financování v Praze sídlící rozhlasové stanice. Rádio je přesvědčené, že nemůže přijít o peníze, které pro něj vyčlenil Kongres, protože by to porušilo federální zákony, a to včetně americké ústavy.

Ukončení financování souvisí s pátečním rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zredukovat na zákonné minimum Agenturu Spojených států pro globální média, aby mohl omezit federální úřednický aparát. Česká vláda chce, aby vysílání rádia pokračovalo, a snaží se pro to získat podporu v rámci Evropské unie.

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda se na svém webu označuje za soukromou, nezávislou a mezinárodní zpravodajskou organizaci, jejíž programy každý týden sleduje téměř 50 milionů lidí ve 23 zemích včetně Ruska, Ukrajiny, Íránu, Afghánistánu či Pákistánu.