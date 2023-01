"Nejlepší propaganda je pravda." Zemřel novinář Pavel Pecháček, tvář Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky

Jeho hlas jste mohli slýchávat řadu let na Svobodné Evropě. V USA zemřel novinář a bývalý ředitel československého oddělení Pavel Pecháček. Pět let vedl také československé vysílání Hlasu Ameriky ve Washingtonu.

"Zemřel v USA, kde žijí jeho rodinní příslušníci, ale srdcem byl stále u nás v Česku," napsal na facebooku žurnalistův přítel Lubomír Sazovský.

Pavel Pecháček zemřel ve věku 82 let. Byl víc než 12 let ředitelem a později prezidentem československého a českého oddělení Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL). Tady pracoval už jeho otec, který emigroval po roce 1948.

O jeho smrti informuje na svém také město Kopřivnice, jehož byl Pecháček čestným občanem. "Stál u zrodu kopřivnického diskusního setkání Myšlenky TGM a současnost, svými pravidelnými návštěvami zviditelnil naše město a přivedl do něj řadu dalších zajímavých osobností," napsala na facebooku kopřivnická radnice.

Přinášel rozhovory s tenisty a hokejisty v NHL

Málo se ví, že Pecháčkova kariéra je spojená i se sportovní žurnalistikou. Původně totiž začínal ve sportovní redakci, vzpomíná novinář a pedagog Tomáš Klvaňa.

"On dobře pochopil, že sport je pro lidi v osmdesátých letech v Československu důležitý z toho pohledu, že dělal rozhovory s těmi hráči českými a slovenskými, kteří hráli hokej v NHL, nebo s tenisty, a tím pádem to vysílání přibližoval i lidem, kteří by normálně to politické vysílání Svobodné Evropy neposlouchali."

Pavel Pecháček, který vystudoval DAMU, emigroval v roce 1968 do tehdejšího západního Německa a začal pracovat pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa v Mnichově. V roce 1974 byl kvůli krácení rozpočtu propuštěn. Poté se přestěhoval i s rodinou do USA, kde pracoval v Hlasu Ameriky. Pět let vedl československé vysílání ve Washingtonu.

V roce 1989 přijel do Československa

Pavel Pecháček | Foto: Josef Rakušan, Český rozhlas

Do tehdejšího Československa i do Svobodné Evropy se vrátil v roce 1989.

"Já jsem poslouchal v Mnichově ten pátek předrevoluční, co se děje na Národní třídě, a rozhodl jsem se to riskovat, a jet do Československa a tam to odreportovat," vzpomínal, ve vysílání Českého rozhlasu.

Ve Svobodné Evropě řídil české vysílání. Stál také u zrodu Ceny Ferdinanda Peroutky. Pod jeho vedením obdržela Svobodná Evropa řadu vyznamenání od českých i zahraničních organizací.

Po odchodu do důchodu se usadil ve Washingtonu

Foto: Kristýna Maková, Radio Prague International

V roce 1994 se z rozhodnutí Výboru pro zahraniční vysílání Spojených států, a také Pecháčkovým přičiněním, české vysílání od mateřské Svobodné Evropy oddělilo a přesunulo do Prahy jako Rádio Svobodná Evropa (RSE).

O rok později bylo připojeno k Českému rozhlasu a Pecháček byl jmenován šéfredaktorem a zároveň prezidentem RSE. Inicioval také přemístění Radia Svobodná Evropa z Německa do České republiky. Po odchodu do důchodu se usadil ve Washingtonu.

V roce 2015 ocenil Pavla Pecháčka tehdejší premiér Bohuslav Sobotka medailí Karla Kramáře. Tehdy uběhlo 20 let od přestěhování rádia do Prahy. Premiér tehdy připomněl Pecháčkova slova, že "nejlepší propaganda je pravda".