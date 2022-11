Ropovodem Družba opět proudí ruská ropa do Maďarska, na Slovensko a do Česka

Ropovod Družba opět funguje a do Maďarska proudí ruská ropa. Oznámilo to ministerstvo zahraničí. Družba přivádí ruskou ropu přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky, kvůli raketovému útoku ale byla na ukrajinském území od úterního večera mimo provoz. Zařízení bylo odstaveno z provozu kvůli zásahu transformátoru, který je pro fungování ropovodu nezbytný. Podle Ukrajinců zasáhla transformátor ruská raketa, samotné potrubí poškozeno nebylo. Slovensko ani Česká republika v souvislosti s odstávkou ropovodu žádné problémy nenaznamenaly. Podle české společnosti Mero nebyly dodávky ropy v ohrožení díky operativním zásobám na Slovensku.