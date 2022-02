ŘSD začalo stavět část D3 Třebonín - Kaplice

Ředitelství silnic a dálnic začalo v pátek 4. února stavět část dálnice D3 Třebonín – Kaplice za 1,87 miliardy Kč. První práce zahrnující skrývku ornice potrvají do konce března. Úsek Třebonín-Kaplice dlouhý 8,5 kilometru by se měl stavět tři roky. Postaví ho firma Metrostav Infrastructure. Nejpozději letos v srpnu vypíše ŘSD výběrové řízení na stavbu části dálnice D3 Kaplice nádraží - Nažidla. Téměř dvanáctikilometrový úsek s odhadem nákladů 6,25 miliardy Kč bez DPH chce stát začít stavět nejpozději na jaře 2023, řekl na podzim ČTK generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotová podle ŘSD do roku 2024.