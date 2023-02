Ryby při otravě Bečvy vyskakovaly z vody na břeh, uvedli před soudem rybáři

Ryby při otravě řeky Bečvy vyskakovaly z vody na břeh, jiné se točily kolem vlastní osy nebo plavaly leklé břichem vzhůru. Před vsetínským okresním soudem, který případ projednává, to dnes řekli svědci z řad rybářů. Někteří z nich z vody cítili i zápach chlóru, jiní nikoliv. První uhynulé ryby pozorovali rybáři v den otravy téměř 3,5 kilometru po proudu od výpusti firmy Energoaqua, která je z ekologické havárie ze 20. září 2020 spolu s ředitelem podniku Oldřichem Havelkou obžalovaná.

"Ryby jako sebevrazi vystřelovaly do kamenů na břeh. Na všechny strany. Utíkaly před tím, co tam teklo. Cítili jsme zápach, jako kdyby Savo," řekl rybář Jiří Kašpar. Uvedl, že spolu se synem a dobrovolným hasičem odebral do tří propláchnutých PET lahví vzorky vody, které pak předal pracovnici oddělení životního prostředí Městského úřadu v Hranicích na Přerovsku. Později jí telefonicky kontaktoval, žena mu prý tvrdila, že vzorky předala pracovníkům České inspekce životního prostředí.