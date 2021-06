Rychlé mobilní sítě 5G pokrývají zhruba třetinu české populace

Rychlé mobilní sítě 5G v současnosti pokrývají zhruba třetinu české populace, většina Čechů by měla být v jejich dosahu zhruba do tří let. Využití 5G je rok po spuštění první komerční sítě operátorem O2 nízké a pohybuje se v desítkách tisíc uživatelů. Vyplývá to z informací firem. O2 spustila loni od července první komerční 5G síť pokrývající části centra Prahy a Kolína. Konkurenti novou technologii testovali a od podzimu pokrýval Vodafone pět vybraných měst a T-Mobile části Prahy a Brna. Zároveň začali pokrývat některé stanice pražského metra. Na začátku letošního roku si operátoři v aukci pořádané Českým telekomunikačním úřadem rozebrali další kmitočty určené pro 5G v pásmech 700 a 3400 až 3600 MHz.