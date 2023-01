S expedicí do Antarktidy letos pojede i ukrajinský vědec

S letošní expedicí vědců do Antarktidy na stanici Masarykovy univerzity pojede i ukrajinský vědec, celkem bude mít 23 členů. Část výpravy zamíří na Českou vědeckou stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse, kde stráví zhruba dva měsíce, druhá, menší skupina bude přes dva týdny pracovat na ostrově Nelson Island. Univerzita o tom informovala na svém webu. Obě části výpravy vyrazí společně 27. ledna z Česka do Chile, odkud se přesunou letecky na ostrov Krále Jiřího. Tam se rozdělí a pokračovat budou samostatně. Cílem letošní expedice je dlouhodobý monitoring klimatu či sledování stavu ledovců, dlouhodobě zmrzlé půdy a odledněného území. "Pokračovat bude loni započatý pětiletý projekt Junior Star, zaměřený na studium změny dlouhodobě zmrzlé půdy v oblasti Antarktického poloostrova, i medicínský výzkum vlivu stresu na fyzické zdraví pracovníků v polárních oblastech ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava," uvedl vedoucí letošní expedice Filip Hrbáček z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zahájen bude geofyzikální projekt, kdy jeden ze zahraničních účastníků expedice na stanici nainstaluje přístroje pro monitorování dlouhodobě zmrzlé půdy. Do budoucna má systém umožnit analýzu současného vývoje půdního ledu v oblastech dlouhodobě zmrzlé půdy v souvislosti s klimatickými změnami. Členem letošní výpravy je i ukrajinský vědec Anton Puhovkin, kterého Přírodovědecká fakulta univerzity zaměstnala v rámci podpory ukrajinských učitelů a vědců postižených válkou. Vědec, který se specializuje na výzkum lišejníků, se loni na jaře kvůli válce nemohl vrátit na Ukrajinu. "Po roce stráveném na ukrajinské stanici na ostrově Ganlindez v Antarktidě se mu podařilo dostat až do Polska, odkud na základě předchozích kontaktů vedla jeho cesta k nám do Brna," uvedl manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty univerzity.