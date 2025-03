Šedivý: EU musí za každou cenu vytrvat v maximální podpoře Ukrajiny

Evropská unie nezaspala, dělá dostatek pro Ukrajinu, ale je nutné aby maximální podpora vydržela a unie se zaměřila i na obranné inovace a výzkum. V rozhovoru pro ČTK to uvedl výkonný ředitel Evropské obranné agentury (EDA) Jiří Šedivý, který je jedním z nejvýše postavených Čechů v Bruselu. Ten upozornil, aby členské státy EU poskytovaly smlouvy pro evropský obranný průmysl a využili tím nevyužité výrobní kapacity.

"Zaprvé, Evropská unie a její členské státy byly první, kdo začal na Ukrajinu dodávat zbraně. Zadruhé, když se podíváte na celkový objem prostředků, tak jsme na asi 150 miliardách eur, což je více než (daly) Spojené státy," uvedl Šedivý. Zhruba 50 miliard eur šlo podle něj na vojenský materiál, další finance pak na humanitární pomoc či sanaci ukrajinského rozpočtu. Podle Šedivého by se rovněž nemělo zapomínat na to, že EU vytvořila výcvikovou misi, kterou již prošlo na 70.000 ukrajinských vojáků.

Jiří Šedivý uspěl v konkurzu a nastoupil do pozice výkonného ředitele EDA v květnu roku 2020, za pandemie covidu-19. Zatímco v době jeho nástupu pracovalo v agentuře 180 lidí, nyní jich je 240, takže se jejich počet výrazně zvýšil. V Bruselu strávil Šedivý v různých pozicích celkem 15 let. "Byl jsem deset let v NATO a pět let v EDA, nyní už se vracím domů," dodává s tím, že se vrátí nejspíš na české ministerstvo zahraničí. Jaké budou jeho další plány, se zatím rozhoduje.