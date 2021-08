Senát schválil zákon o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích

Obce v okolí Vrbětic na Zlínsku, jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za následky výbuchů munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění ve výši téměř 700 milionů korun. Zákon, který s tím počítá, dnes schválil Senát. Nyní ho dostane k podpisu prezident Miloš Zeman, který ho již dříve podpořil. Pro zákon dnes v Senátu hlasovalo 58 ze 61 přítomných senátorů, proti nehlasoval žádný z nich.

Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což na jaře vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem. Zásah složek integrovaného záchranného systému trval skoro šest let a odškodnění by mělo podle autorů zmírnit snížení kvality života, které vznikalo různými omezeními.

Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v některé z obcí, lidé by o peníze žádali ministerstvo vnitra. Zákon vymezuje tři období mezi 16. říjnem 2014, tedy dnem exploze prvního skladu, a 13. říjnem 2020 jako dnem ukončení zásahu s rozdílnými denními částkami na obyvatele 300 korun, 100 korun a 20 korun. Lidé ale zároveň ztratí nárok na případné další náhrady škody podle jiných právních předpisů.