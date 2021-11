V souvislosti s odškodněním lidí z okolí Vrbětic očekává vnitro 8000 žádostí

souvislosti s odškodněním občanů z okolí areálu ve Vlachovicích-Vrběticích na Zlínsku, kde v roce 2014 vybuchly dva sklady s municí, očekává ministerstvo vnitra podání zhruba 8000 žádostí. Předpokládá, že lidem vyplatí okolo 300 milionů korun, pro jednotlivce může odškodnění činit až 90.000 korun. Před setkáním s obyvateli ve vlachovickém kulturním domě to novinářům řekl náměstek ministra vnitra Petr Vokáč. V lednu vstoupí v účinnost zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených explozemi.

Odškodnění se týká pěti obcí, které výbuchy a následná likvidace škod postihly nejcitelněji, jsou jimi Haluzice, Lipová, Bohuslavice nad Vláří, Slavičín a Vlachovice. Předpokladem pro přiznání odškodnění jejich obyvatelům je přihlášení k trvalému pobytu v obci v období od 16. října 2014 do 13. října 2020. Písemnou žádost o odškodnění bude možné podat u ministerstva vnitra od 1. ledna do 30. června příštího roku.

Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý explodoval v prosinci téhož roku. České bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Na jaře to vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem, které obvinění odmítá. Zásah složek integrovaného záchranného systému ve Vrběticích trval zhruba šest let.