Senát se neshodl na zrušení žádné ze sporných úprav takzvaného lex Ukrajina

Senát se neshodl na zrušení žádné ze sporných úprav novely o prodlužování ochrany uprchlíků z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí. Její součástí tak zůstanou zavedení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc nebo zpřísnění podmínek pro ruské žadatele o české občanství. Senátoři dnes po zhruba pětihodinové diskusi neodmítli ani možnost zvláštního zápisu dětí ukrajinských uprchlíků do prvních tříd základních škol.

České občanství tak podle novely budou moci získat žadatelé z Ruska získat jen tehdy, pokud by se vzdali ruského a doložili to. Podle odpůrců je pro některé žadatele z řad odpůrců současného ruského režimu nemožné takovýto doklad získat. Podle ministerstva vnitra ale zákon umožňuje výjimky například pro žadatele o azyl.

Na neschválení úprav reagoval v sále senátor ANO Martin Bednář, když požádal o slovo a místo toho na mikrofon z řečniště pustil ze svého mobilního telefonu filmovou hlášku: "Je to marný, je to marný, je to marný." Předseda senátorského klubu Starostů Jan Sobotka pak označil tento projev za "trošku trapný".