Senát bude schvalovat novelu takzvaného lex Ukrajina

Novela o prodlužování ochrany uprchlíků z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí bude hlavním bodem lednové schůze Senátu, která dnes začíná. Novelu takzvaného lex Ukrajina kvůli sporným poslaneckým úpravám Senát pravděpodobně neschválí. Výbor pro lidská práva odmítl zpřísnění podmínek pro ruské žadatele o české občanství, sociální výbor pak uzákonění neoprávněné činnosti pro cizí moc jako nového trestného činu, za který by mělo v základní sazbě hrozit až pětileté vězení.

Výbory se shodly na zrušení možnosti vypsat pro děti ukrajinských uprchlíků zvláštní termín pro zápis do první třídy základních škol. Možnost zvláštních zápisů v období od 1. června do 15. července je podle senátorů diskriminační a pro školy administrativně náročná. Předpokládané senátorské úpravy by musela znovu projednat Sněmovna.