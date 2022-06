Rusko se podle Zelenského nechce zastavit na Ukrajině. Česku poděkoval za pomoc

Prezident v projevu několikrát použil výrok "Jsme s vámi, buďte s námi," kterým se Český rozhlas v roce 1968 obracel k české veřejnosti.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videoprojevu ke Sněmovně a k Senátu | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

"Jsme s vámi, buďte s námi. Ruské tanky, které přepadávají města ukrajinského Donbasu, musí být zastaveny a spáleny, a nebo vyhnány z území nezávislé Ukrajiny, aby už nikdy více nemohly dojet ani do Prahy, ani do Ostravy, ani do Brna, ani do Plzně, ani do Karlových Varů, ani do žádného jiného města na našem světadíle."

Zelenskyj poděkoval Čechům za přijetí ukrajinských uprchlíků

Českému lidu a státu poděkoval Volodymyr Zelenskyj za vřelé přijetí ukrajinských uprchlíků. Zároveň zmínil, že Česko Ukrajině pomohlo významnými zbraněmi tehdy, když byly nejvíce zapotřebí. Podpora by podle Zelenského měla trvat do dosažení vítězství.

"Tyran sice navrhuje, že si vezme jenom kousíček území, po kterém prahne, ale tím agrese neskončí, protože ten, kdo chce uchvátit vše, se nikdy nezastaví. A já vás žádám, abyste společně s námi neustále přesvědčovali o této prosté pravdě všechny ty, kteří se dosud neodhodlali zvolit si svou stranu v této válce, která již trvá 112 dní."

Prezident vyzval k obnově Ukrajiny a udělení stutusu kandidátské země EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval, aby byl udělen Ukrajině status kandidátské země Evropské unie. Krok by podle něj posílil evropské společenství a byl by také vyjádřením evropských myšlenek a hodnot. Vyzval k přijetí sedmého sankčnímu balíčku proti Rusku. Cíleně by se měla také obnovovat Ukrajina na osvobozeném území.

"Také vás žádám, abyste se zapojili přímo do obnovy Ukrajiny na národní úrovni, abyste například převzali patronát nad jedním z ukrajinských regionů nebo měst, které utrpěly agresí. To bude nejlepším důkazem, že žádná agrese, žádný útok, ať už je sebekrutější, tak nikdy nedosáhne svého cíle."

Fiala: Pokud se Rusko nepodaří zastavit, budou na řadě další země

Před projevem Zelenského vystoupili předsedové obou komor parlamentu a premiér Petr Fiala (ODS).

"Důsledky války už nyní pociťují všichni občané naší republiky. A je jasné, že pokud se nepodaří agresora zastavit na Ukrajině, další na řadě budou další země, Pobaltí, střední Evropa a důsledky války by byly pro naši zemi ještě horší."

Premiér připomněl českou pomoc Ukrajině i uprchlíkům, převážně žen a dětí. Rusko jako agresor podle Fialy ukazuje, že jsou mu cizí hodnoty jako demokracie a právo, a jeho nejmenší ambicí je obnova Sovětského svazu.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) slíbil, že Česko bude Ukrajinu nadále podporovat nejen slovy, ale i činy. Za pomoc poděkoval vládě i českým obyvatelům.

"Já jsem hrdý na české obyvatele, a chci jim za to poděkovat, jakou podporu poskytují, humanitární, podporu lidem, kteří z Ukrajiny přichází sem k nám, i podporu finanční, která potom umožňuje vás zásobovat zbraněmi."

Česko poskytlo Ukrajině vojenský materiál za víc než 3,5 miliardy korun

Česká republika byla jednou z prvních zemí, která Ukrajině v souvislosti s ruskou invazí do země poskytla konkrétní vojenskou pomoc. Do konce května poskytla Ukrajině vojenský materiál za více než 3,5 miliardy korun, další dodávky za 600 až 700 miliardy mají následovat. Češi vybrali od zahájení ruské invaze na pomoc Ukrajině ve sbírkách okolo 3,5 miliardy korun.



Podle šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) se Rusko dopouští státního terorismu.

"To, co se nyní děje na Ukrajině, skutečně není běžná válka. Denně slyšíme, čeho se tam agresoři dopouštějí, od zabíjení civilistů a vraždění dětí, ničení nemocnic, škol a další infrastruktury, záměrné ničení zásob obilí, které hrozí vyvolat hlad v řadě zemí, vyhánění a násilné přesuny obyvatel. To není nic jiného, než projev terorismu. Já si dovolím nazvat tyto akty pravými jmény. To, čeho se Rusko na Ukrajině dopouští, považuji za státní terorismus."

Sněmovna následně vyzvala vládu, aby dále materiálně podporovala Ukrajinu a zasazovala se o její začlenění do Evropské unie. Proti návrhu hlasovali pouze poslanci opozičního hnutí SPD, které je proti dalším dodávkám zbraní na Ukrajinu.