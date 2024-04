Senát umožnil přijetí nových pravidel pro svazky stejnopohlavních párů bez projednání

Senát se nakonec nebude zabývat partnerstvím pro páry stejného pohlaví. Několik klubů navrhlo vyřadit bod z programu, což znamená, že po uplynutí měsíční lhůty půjde novela občanského zákoníku rovnou k podpisu prezidentovi. Kluby ODS a TOP 09, ANO a SOCDEM, STAN a SEN21 s Piráty tuto možnost podpořily potom, co lidovecký klub chtěl otevřít rozpravu a navrhnout v zákonu změny. Obávaly se, že sněmovnou by potom neprošlo nic. Novela občanského zákoníku má být účinná od příštího roku, od kdy by stejnopohlavní páry také už nemohly vstupovat do nynějšího registrovaného partnerství. Registrovaní nemají nyní podle zákona třeba společné jmění a po ztrátě partnera či partnerky nemají nárok na vdovecký či vdovský důchod, což má novela napravit. Osvojení dítěte má být podle novely možné jen v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů. Přiosvojení adoptovaného dítěte jednoho z partnerů druhým z partnerů má být možné pouze na základě rozhodnutí soudu.