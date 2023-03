Síkela: MPO jedná o navýšení financí z plánu obnovy na fotovoltaiku

Ministerstvo průmyslu a obchodu jedná s Evropskou komisí o navýšení prostředků z Národního plánu obnovy na financování fotovoltaických elektráren a dalších obnovitelných zdrojů. Loni na související projekty vyčlenilo pět miliard korun, ale sešly se mu žádosti celkem na deset miliard Kč. Na mezinárodní ekonomické konferenci odborů v Praze to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Podle Síkely se do listopadu sešlo přes 6000 žádostí. "Došlo k přečerpání alokace, a proto diskutujeme se zástupci Evropské komise o navýšení prostředků, aby mohlo být financováno maximum projektů, které povedou ke snížení závislosti na dodávkách ze sítě," uvedl ministr. Národní plán obnovy je podle Síkely potřeba změnit, protože byl vypracován jako nástroj obnovy po covidu, nicméně nyní se rozšiřuje o pomoc při odklonu energetik jednotlivých zemí od ruských zdrojů. Změny by měly Česku umožnit čerpat dalších 14 miliard korun ve formě grantů. V České republice bylo loni podle Solární asociace zprovozněno 33.760 fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem 288,8 megawatt (MW), což je meziroční nárůst o 366 procent.