Omezení vytápění. Při nedostatku plynu bude potřeba i solidarita domácností, říká ministr průmyslu

V obývacích pokojích 18 stupňů Celsia místo dosavadních dvaceti, koupelny vyhřáté na maximálně devatenáct, místo dnešních 24 stupňů. Ministerstvo průmyslu a obchodu se připravuje na scénář v případě nedostatku zemního plynu. Aby udržel v chodu klíčové složky průmyslu, musely by se omezit dodávky tepla a teplé vody do domácností. Lidem se ale případné snížení komfortu moc nelíbí.

„Ano, průmysl běžet musí, ale zároveň lidi nesmí mrznout doma. Vláda musí zajistit dostatek plynu, aby mohl fungovat průmysl a zároveň byla v domácnostech byla dostatečná teplota,“ reaguje na vyhlášku jeden z uživatelů sociálních sítí. „Doma si budu topit tak, jak chci já. Diktovat mi nikdo nebude,“ píše další.

Řada lidí má ale pro návrh ministerstva pochopení. „Lidé si mohou vzít svetr navíc, ale průmysl plyn jen tak snadno nenahradí,“ píše se v jednom z příspěvků. „V Británii to takhle mají odjakživa a nijak jim to neškodí. To jsou Češi o tolik choulostivější?,“ ptá se další.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, photo: Oleg Fetisov

Ministerstvo průmyslu a obchodu zdůrazňuje, že nově doporučované hranice pro vytápění by platila jen v případě, že by stát vyhlásil takzvané předcházení stavu nouze nebo stav nouze v teplárenství. Podle ministra Jozefa Síkely (za STAN) je v zájmu každého udržet ekonomiku v chodu. Zdůraznil, že stát nebude při nedostatku plynu preferovat průmysl před domácnostmi, v určité fázi je ale podle něj možné, že bude potřeba i jejich solidarita a částečné omezení.

„Můžeme být konfrontováni se situací, kdy v Evropě bude nedostatek plynu, bez ohledu na to, kolik za něj bude kdo ochoten zaplatit. Prostě ten plyn nebude bez ohledu na cenu. V takovém případě samozřejmě bude nutné přejít k jakémusi restriktivnímu režimu,“ uvedl Síkela.

Upozornil také, že v případě, že by Česko mělo třeba o pomoc s dodávkami plynu požádat okolní státy, je namístě, aby se solidárně zapojili i takzvaní chránění zákazníci, tedy i domácnosti.

Jozef Síkela | Foto: Úřad vlády ČR

„Domácnosti zůstanou chráněným zákazníkem do posledního okamžiku. Ale chráněný neznamená, že se jich nějaký diskomfort vůbec nedotkne. Protože v případě, abychom opravdu zachovali tepny průmyslu, ten nejnutnější chod prostě v nějakém režimu, aby ekonomika a alespoň její základy fungovaly, tak možná budeme potřebovat solidaritu, pochopení a výpomoc ze strany domácností. Tím, že domácnosti řeknou: i my jsme zaměstnanci těch firem, i my potřebujeme některou produkci. A proto chápeme, že se musíme na určitou dobu dočasně omezit,“ naznačil ministr.

Pomoc s rostoucími cenami energií

Marian Jurečka | Foto: Úřad vlády ČR

Jednou z forem pomoci, kterou vláda poslytně domácnostem s vysokými cenami energii, je takzvaný úsporný tarif. Vláda by v něm letos měla rozdělit 10 miliard korun. Dalších třicet miliard korun stát pošle domácnostem příští rok, a to už jednotlivě ve vyúčtování za elektřinu, plyn a teplo.

Konečnou podobu tarifu včetně konkrétních částek pomoci vláda schválí až uplyne lhůta pro meziresortní připomínkování. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že je vláda připravena návrh schválit v příštím, nebo následujícím týdnu.