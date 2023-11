Česko získalo kapacitu LNG v německém terminálu. Další krok k zajištění energetické bezpečnosti, říká premiér

Česko ve spolupráci s energetickou skupinou ČEZ získalo kapacitu v budovaném terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Německu. V terminálu Stade nedaleko Hamburku bude mít od roku 2027 k dispozici více než čtvrtinu současné tuzemské spotřeby. „Je to další krok vlády k zajištění energetické bezpečnosti České republiky a k zajištění dostatku energií do budoucna,“ řekl premiér Petr Fiala.

Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci k energetické bezpečnosti | Foto: Vláda České republiky

„Řadu konkrétních kroků jsme už udělali, teď k tomu přidáváme další důležitý dílek do mozaiky. Společně s nákupem plynových zásobníků a plynového vedení tím zásadně zvyšujeme možnost dopravy a skladování zemního plynu od spolehlivých dodavatelů," řekl dále na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS).

Terminál LNG Stade na Labi, kde bude mít Česko k dispozici asi dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně, by se měl otevřít v roce 2027. Tedy v okamžiku, kdy Česku skončí pronájem terminálu v Eemshavenu v Nizozemsku, kde má nyní k dispozici asi tři miliardy metrů krychlových plynu ročně.

Podle vládních představitelů jde o investici do posílení energetické bezpečnosti České republiky. Kapacity terminálu pomohly výrazně snížit závislost země na dodávkách plynu z Ruska. Letos tato závislost prý klesla na nulu. Do loňské invaze ruských vojsk na Ukrajinu se přitom do Česka dovážel výhradně ruský plyn.

„Jsem hrdý na to, že se nám v rekordním čase, tedy v řádu měsíců, podařilo zbavit téměř stoprocentní závislosti na ruském plynu. Ten dnes prakticky už vlastně nepotřebujeme,“ poznamenal Fiala.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela na tiskové konferenci | Foto: Vláda České republiky

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) v této souvislosti zdůraznil, že jde o velký úspěch české vlády. „Vysoké ceny energii trápí celý kontinent, ale zbavit se závislosti na ruském plynu se povedlo jen nám,“ připomněl.

„Kamkoliv ve světě kdokoli z nás přijede, nás za to uznávají, ať už jde o Spojené státy, Ázerbajdžán, Kanadu či Norsko. Všude na světě mají velký respekt pro to, co jsme dokázali. Začíná se o nás přednášet na západních univerzitách,“ dodal.

Bezpečnou energii za přijatelné ceny

Terminál Stade v budoucnu umožní dovážet a zplyňovat zkapalněný zemní plyn. Později bude podle ČEZ možné terminál přeměnit na dovoz a zpracování klimaticky neutrálního amoniaku, ze kterého se může vyrábět zelený vodík. Kapacita v terminálu je pro ČEZ pronajata zatím na 15 let s možností prodloužení.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš na tiskové konferenci | Foto: Vláda České republiky

Německý terminál bude na rozdíl od toho v Nizozemsku, který je plovoucí, na pevnině. Měl by tak mít výhodu ve větší kapacitě a možnosti rychlejší vykládky a zplyňování.

„Pevninské terminály postupně nahradí ty dočasné plovoucí, a tak jsme od počátku usilovali o získání dlouhodobé kapacity i v některém z připravovaných pevninských terminálů,“ upozornil generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

„Podíl v terminálu ve Stade nedaleko Hamburku má navíc výhodu v podobě toho, že je blíž než terminál v Nizozemsku. Dodávaný plyn tedy poteče přes méně hranic, což sníží poplatky za jeho dopravu do Česka,“ dodal ministr Síkela.

Stát podle něj jedná i o dalších zdrojích plynu ze zahraničí. Jde například o pronájem dalších terminálů v Německu nebo Polsku a také o prodloužení pronájmu kapacit v Eemshavenu. Vedle LNG terminálů má Česko podle Síkely zájem také o plyn, který by do země vedl potrubím, například z Norska.

Ilustrační foto: ČT24

Premiér zdůraznil, že Česko musí ve věcech energie a jejího zabezpečování spolupracovat s dalšími zeměmi. „Je dobré vytvářet tuto spolupráci a současně je dobré nechat působit tržní prostředí, protože to jsou věci, které když se spojí dohromady, tak fungují, a dokáží nám zajistit bezpečnou energii za přijatelné ceny,“ dodal Petr Fiala.