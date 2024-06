Síkela: Prioritou EK by měla být ekonomická bezpečnost a lepší volba obchodních partnerů

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) by priority nové Evropské komise měly být ekonomická bezpečnost, pečlivější výběr obchodních partnerů nebo snižování závislosti klíčových odvětví na zemích mimo EU. Řekl to na Pražském evropském summitu v Černínském paláci. Právě Síkela by se podle médií mohl stát českým eurokomisařem.

Svět se podle ministra musí vyrovnat s krizemi, jako je válka na Ukrajině, narušení obchodních tras kvůli konfliktům na Blízkém východě nebo dozvuky koronavirové pandemie. Zmínil také potřebu zaměření na moderní technologie a na procesy jako je dekarbonizace, digitalizace či práce s umělou inteligencí. Pokud se současné výkyvy ve světě neuklidní, může to podle Síkely vést k rozpadu globálního obchodu na menší bloky a výrazně většímu důrazu na ekonomickou bezpečnost.