Silná ukrajinská armáda je podle Fialy nejlepší bezpečnostní zárukou do budoucna

Nejlepší bezpečnostní zárukou do budoucna je silná ukrajinská armáda. Před odletem na dnešní jednání o Ukrajině v Paříži to řekl premiér Petr Fiala (ODS), podle kterého se na tom shoduje celá takzvaná koalice ochotných. Od setkání v Paříži si Fiala slibuje mimo jiné aktuální informace z jednání o příměří, která se vedou v Saúdské Arábii. Schůzku věnovanou možnostem zajištění míru a bezpečnosti na Ukrajině svolal do Paříže francouzský prezident Emmanuel Macron.

Český premiér očekává, že na schůzce se bude jednat o okamžité pomoci Ukrajině čelící ruské agresi, i o dlouhodobé pomoci napadené zemi. Hodlá také informovat o průběhu české muniční iniciativy, díky které by se podle dřívějšího Fialova vyjádření mělo letos na Ukrajinu dostat podobné množství nábojů ráže 155 milimetrů jako loni, kdy jich bylo 520.000.

Účastníci se také budou bavit o tom, jak dlouhodobě zajistit silnou ukrajinskou armádu. "Protože se všichni shodujeme v takzvané koalici ochotných, že nejlepší bezpečnostní zárukou do budoucna je silná ukrajinská armáda, která může představovat odstrašující sílu vůči jakékoliv další ruské agresi," uvedl Fiala. S tím podle něj souvisí i to, jak do budoucna garantovat evropskou bezpečnost.