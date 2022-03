Škoda Auto musí kvůli ruské invazi na Ukrajinu omezit výrobu

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto musí od tohoto týdne kvůli ruské invazi na Ukrajinu omezit výrobu. Potýká se s kritickým nedostatkem dodávek dílů od několika lokálních dodavatelů z Ukrajiny, což má dopad na některé modely. Škoda musela omezit například výrobu elektrického SUV Enyaq iV. Škoda Auto to dnes uvedla v tiskovém prohlášení. Výroba vozů na Ukrajině je pozastavena. Škoda Auto v tuto chvíli daruje deset milionů korun české neziskové nevládní organizaci Člověk v tísni. "Koncern Volkswagen, včetně automobilky Škoda Auto, přijal zprávy o ruských útocích na Ukrajinu s velkými obavami a znepokojením. Doufáme v rychlé zastavení nepřátelských akcí a návrat k diplomacii. Co se týče veškeré činnosti v místě dění, bezpečnost a ochrana našich zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou," uvedla Škoda Auto. Škoda Auto převzala od letošního roku odpovědnost za ruský a ukrajinský trh v rámci celého koncernu Volkswagen. "Téma veškerých obchodních aktivit v Rusku je aktuálně řešeno na úrovni managementu Škoda Auto i koncernu Volkswagen," uvedla Škoda. Škoda nyní hledá dostupné alternativy dodávek dílů, které by pomohly zabránit nepříznivým dopadům na výrobu v Česku.