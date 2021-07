Slovanská epopej po deseti letech opět k vidění v Moravském Krumlově

Návštěvníci zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku mohou ode dneška opět obdivovat Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Už během prvního dne projevovali velký zájem. Cyklus 20 pláten se do opravených prostor vrátil na konci června z depozitáře Galerie hlavního města Prahy. Vystavený tu bude po dobu pěti let, poté se má dílo opět vrátit do Prahy a na 25 let být umístěné v budově Savarinu na Václavském náměstí.

Slovanská epopej byla v Moravském Krumlově vystavená od roku 1963. V roce 2011 ji nechalo odvézt tehdejší vedení Prahy, což vyvolalo mezi hlavním městem a Moravským Krumlovem ostré spory. Podle odpůrců stěhování si Mucha přál pro epopej vybudovat speciální pavilon, který Praha nepostavila. Vedení Prahy argumentovalo tím, že zámek, kde dosud díla byla vystavena, je ve velmi špatném stavu a kulturní památka v něm nemůže být nadále uchována.