Unikátní Muchovy litografie najdete v muzeu v Chrudimi. Pocházela odtud i jeho žena

Alfons Mucha se stal fenoménem světového výtvarného umění a symbolem pařížské secese. Společnost Portu Gallery teď koupila sbírku Muchových děl, a nabídne možnost do ní investovat. Unikátní sbírky jsou i mimo Prahu. Například v muzeu v Chrudimi .

Plakát k premiérové ​​inscenaci Gismondy Victoriena Sardoua se Sarah Bernhardt v hlavní roli v Théâtre de la Renaissance v Paříži. | Foto: Wikimedia Commons, public domain

"V roce 1900 se rozhodli, že zakoupí Muchova díla. Nejdřív 30, pak přikupovali. Dohromady koupili 42 litografií. Koupili je od Františka Topiče, což byl nakladatel z Prahy. Je to ten dům na Národní třídě. Ten měl jediný právo s Muchovými díly disponovat, protože Mucha už byl v Paříži. Takže to od něj koupili a vznikla expozice, což je taková naše chlouba," připomněla průvodkyně Irena Grygerová.

Mucha se proslavil hlavně v 90. letech 19. století během svého pobytu ve Francii. Tam na sebe poprvé výrazně upozornil plakátem Gismondy zhotoveným pro herečku Sarah Bernhardtovou.

"Všechny litografie, které tu máme, jsou originály. Tato Gismonda byla první plakát, který vytvořil pro Sarah Bernhardtovou pro její Theatre de la Renaissance. Moc se jí líbilo, jak ji ztvárnil, protože je tam jako bohyně. Dala mu smlouvu, myslím, že na šest let. Pak pro ni pracoval, tohle je také Bernhardtová v mužské roli, pak Dáma s kaméliemi. Mimochodem to je nejsvětlejší Muchův plakát."

V Chrudimi mají jedinou horizonální reklamu

Irena Grygerová | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

V uměleckém prostředí Paříže se stal zakladatelem secesního uměleckého plakátu a propagátorem stylu Art nouveau. Vedle plakátů, divadelních výprav a kostýmů navrhoval Mucha i šperky, nádobí, čalounění, obálky knih a časopisů, viněty či jídelní lístky. V Chrudimském muzeu mají i jeden plakát na netradiční produkt Víno Inků.

"Říká se, že Víno Inků je jediná reklama, kterou Alfons Mucha horizontálně. Jinak všechno dělal ve vertikálách. A my ji tady máme."

Víno Inků, Alfons Mucha | Foto: Zdeňka Kuchyňová, Radio Prague International

Ví se, co bylo Víno Inků?

"Asi to byl nějaký životabudič. Ale zase se to prodávalo v lékárnách, jak vidíte, ve všech farmaciích je tady napsáno. Ale tady ja namalovaná koka. Je to pro rekonvalescenty."

Muchova manželka pocházele z Chrudimi

Ale co má Alfons Mucha společného s Chrudimí? Pochází odtud jeho manželka Marie Chytilová, připomněla průvodkyně Irena Grygerová.

"Paní Chytilová měla strýce, doktora Karla Chytila, který byl ředitelem v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Dobře se znal s Muchou a věděl, že ta jeho neť, jak se tenkrát říkalo, má výtvarný talent, tak s Muchou dojednal, že k němu pojede na stáž. Byl rok 1903, ale to už byly tyhle věci koupené. A v roce 1906 se brali u Sv. Rocha v Praze. Věkový rozdíl byl 22 let. O zhruba 22 let ho manželka přežila. Paní Muchová s dcerou Jaroslavou je pochovaná tady na hřbitově U Kříže. Alfons Mucha je pochován na Slavíně a jeho syn Jiří také.

Jiří Mucha, Kankán se svatozáří | Foto: Garamond

Jíří napsal o svém otci krásnou křížku, která se jmenuje Kankán se svatozáří. I Jiří měl pohnutý osud. Jeho první manželka byla Vitka Kaprálová, což byla naše význačná komponistka a dirigentka. Vzali se v Paříži v roce 1940 a ona zemřela asi dva měsíce po svatbě na tuberkulózu. Vitka Kaprálová byla skutečný fenomén - byla to žena dirigentka. Opravdu se zapsala do dějin, byť měla ten život krátký."

Alfons Mucha, proslulý svojí Slovanskou epopejí zemřel v Praze 14. července 1939 po výslechu gestapem na zápal plic.