Smetanova Má vlast v podání Berlínských filharmoniků dnes zahájí Pražské jaro

Má vlast Bedřicha Smetany v podání Berlínských filharmoniků pod taktovkou šéfdirigenta Kirilla Petrenka dnes v Obecním domě otevře 79. ročník Pražského jara. Koncert, který byl vyprodán za několik dnů, mohou zájemci zhlédnout v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce v parku na pražské Kampě. Účast na zahajovacím koncertě přislíbil prezident Petr Pavel s manželkou Evou. V podání Berlínských filharmoniků zazní i fanfáry z opery Libuše.

Před Rudolfinem dnes organizátoři festivalu otevřou interaktivní instalaci nazvanou Co Čech, to muzikant. Od 13. května mají návštěvníci koncertů v Obecním domě a v Rudolfinu možnost zhlédnout Pražské jaro Art Salon, nový doprovodný program festivalu, pro který čeští výtvarní umělci zpracovali téma Má vlast. Festival do 3. června nabídne pět desítek koncertů a doprovodné akce.

Ambasadorem Roku české hudby na Pražském jaru bude dirigent Jakub Hrůša, který vystoupí kromě koncertů také na panelové diskusi 29. května v Obecním domě. Novinkou letošního festivalu je program pro mladé publikum nazvaný SpringTEEN, jenž se odehraje v prostorách Anežského kláštera a jeho zahrad.