Sněmovna přerušila schvalování sporné platové novely do pátku

Sněmovna se dnes nedostala k hlasování o sporné novele s růstem platů vrcholných politiků pro letošní rok o téměř sedm procent. U řečniště se střídali s kritickými vystoupeními zejména poslanci opozičních ANO a SPD, kteří naléhali na zmrazení platů politiků. Závěrečné kolo debaty, v níž na konci dnešního jednacího dne zbyla přihláška Marie Pošarové (SPD), bude pokračovat v pátek.

Předsedající Jan Skopeček (ODS) přerušil mimořádnou schůzi po dohodě poslaneckých klubů po 20minutové přestávce, kterou si vyžádal předseda frakce SPD Radim Fiala a jež přesáhla dobu vymezenou pro závěrečné schvalování návrhů zákonů.

Předsedové ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura označili novelu téměř shodně za nepřijatelnou, bezdůvodnou a nemravnou. Trvali na svých návrzích na zmrazení platů vrcholných politiků do konce roku 2029 na loňské úrovni. Pětileté zmrazení by podle Babiše poskytlo dostatečný čas na oddělení platů politiků od soudců a na vytvoření udržitelného systému odměňování politiků, který by odrážel ekonomický vývoj. "Jde o další projev naprosté drzosti a arogance Fialovy vlády a její odtrženosti od reality," prohlásil k novele Okamura.