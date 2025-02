Sněmovna schválila novelu navyšující náborový příspěvek a výhody pro vojáky

Navýšení náborového příspěvku a výhod pro vojáky přinese vládní novela, kterou schválila Sněmovna zrychleně už v prvním čtení hlasy 142 ze 145 přítomných poslanců. Předloha předpokládá také snížení nároků na trestní bezúhonnost pro vstup do armády. Zůstane požadavek nepřípustnosti přijmout do armády pachatele zvlášť závažných zločinů a těch, kterým soud uloží trest ztráty vojenské hodnosti. Vojáci budou muset hlásit pobyt v zahraničí mimo státy Evropské unie a Severoatlantické aliance. Novela, která má podle ministerstva obrany podpořit nábor a udržet v armádě současný personál, nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Náborový příspěvek by měli noví vojáci získat podle novely jednorázově. K benefitům, které novela navyšuje, patří stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení a příplatek za službu v zahraničí. Dodatečné náklady pro státní rozpočet odhadlo ministerstvo na 375 milionů korun ročně.

Opoziční klub ANO se původně domluvil na tom, že zrychlené schválení předlohy zablokuje. Předseda hnutí Andrej Babiš ale odpoledne oznámil, že frakce od tohoto záměru ustoupila. Ministryně Jana Černochová (ODS) a náčelník generálního štábu Karel Řehka opakovaně poukazují na to, že se armáda potýká s nedostatkem lidí, nábory se podle nich nedaří.