Sněmovna schválila růst platů vrcholných politiků, navýší se o téměř sedm pct.

Sněmovna schválila spornou novelu, podle níž by měly letos vzrůst platy vrcholných politiků o téměř sedm procent. Do budoucna se mají zvyšovat podle přijatého pozměňovacího návrhu meziročně nejvýše o pět procent. Opoziční hnutí ANO a SPD neprosadila zmrazení platů politiků až do roku 2029 na loňské úrovni. Platy soudců by se měly letos v porovnání s loňskem zvýšit o méně než jedno procento, vyplývá to z předlohy, která teď zamíří k posouzení do Senátu. Pro návrh zvedlo ruku 67 poslanců ze 127 přítomných, proti hlasovalo 58 poslanců z ANO, SPD a Pirátské strany. Předlohu podpořili zákonodárci vládních ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09.

Předseda SPD Tomio Okamura po hlasování uvedl, že "celá republika viděla papalášství a aroganci vládní koalice". To, že koalice návrh na zmrazení platů politiků odmítla, by měli lidé zohlednit ve volbách, doufá podle svých slov předseda hnutí, které by se podle posledního průzkumu voličských preferencí do Sněmovny nedostalo. Z výpočtu z předlohy vyplývá, že by se plat například řadového zákonodárce zvýšil letos o 7100 korun na 109.500 korun měsíčně a plat prezidenta republiky by činil 365.000 korun, o 23.800 korun víc než loni. Vlnu kritiky vyvolal především původní návrh, podle kterého by platy vrcholných politiků vzrostly skoro o 14 procent.