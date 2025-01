Sněmovna schválila úpravu pravidel advokátních úschov proti riziku zpronevěry

Sněmovna dnes schválila úpravu pravidel advokátních úschov peněz proti riziku jejich zpronevěry. Pozměňovací návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) připojila k vládní novele o posílení advokátní mlčenlivosti, kterou přijala hlasy všech přítomných poslanců. Náhrady poškozeným lidem by podle úpravy vyplácela advokátní komora ze zvláštního garančního fondu. Předlohu teď dostanou k projednání senátoři.

Garanční fond by měl vzniknout s rokem 2026. Náhrada by činila až 2,5 milionu korun na jednu úschovu, v případě kupní ceny z prodeje nemovitosti k bydlení až pět milionů korun. Náhrady by komora vyplácela jednou ročně, stala by se věřitelem advokáta, který škodu způsobil.