Sněmovna souhlasila s dohodou s Německem o údržbě a rozvoji labské vodní cesty

Sněmovna souhlasila s česko-německou dohodou o údržbě a rozvoji labské vodní cesty. Smlouva stanoví základní parametry pro fungování vodní cesty z Pardubic do Hamburku, má usnadnit její využívání pro nákladní lodě při kombinaci s vodohospodářskými a ekologickými potřebami. Dohodu teď bude moci ratifikovat prezident Petr Pavel.

Česko bude muset zajistit plavební parametry pro úsek z Ústí nad Labem ke státním hranicím s Německem. Návazně na to by mezi Ústím nad Labem až Pardubicemi měla být možná plavba s hloubkou až 230 centimetrů. Německo by na svém území řeky mělo zajišťovat hloubku plavební dráhy 140 centimetrů. Německo také bude podle smlouvy přezkoumávat každých deset let nízkou referenční úroveň vodní hladiny.

Sněmovní souhlas se smlouvou nepodpořila část poslanců TOP 09 a Piráti. Pirátská poslankyně Klára Kocmanová míní, že dohoda není pro Česko výhodná. "Nepovažuji za zodpovězené, proč bychom se měli německé vládě zavazovat větší hloubkou, než mají oni," uvedla. V některých úsecích bude podle ní problém závazek splnit, neboť budou nutné stavební práce, které budou podle Kocmanové znamenat zásahy do přírody i do veřejných financí. Poslanec ODS Karel Krejza ale oponoval, že dlouho plánovaná výstavba jezu v Děčíně se smlouvou nesouvisí.