Sněmovna zřejmě otevře členství v politických stranách cizincům z EU

Sněmovna zřejmě otevře členství v politických stranách a hnutích v Česku také dospělým občanům jiných států Evropské unie. Podmínkou bude jejich trvalý nebo přechodný pobyt v ČR, nebudou smět strany zakládat ani být v jejich statutárních orgánech. Předpokládá to pozměňovací návrh Lucie Potůčkové (STAN), o který by dolní komora měla podle středečního stanoviska ústavně právního výboru doplnit takzvaný změnový zákon související s vládním návrhem zákona o volebních kampaních. Potůčkové úprava reaguje na rozsudek Soudního dvora EU z loňského listopadu. Soud rozhodl, že Česko a Polsko porušují unijní právo, tím, že nedovolují cizincům z Evropské unie vstupovat do politických stran. Obě země žalovala Evropská komise, protože podle ní tak omezují právo cizinců kandidovat v místních a evropských volbách za stejných podmínek, jaké mají čeští a polští občané. Pozměňovací návrh nic nemění na tom, že občané unie s bydlištěm v Česku budou moci volit a být voleni jen ve volbách do Evropského parlamentu a do obecních zastupitelstev.