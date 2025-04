Sněmovní právní výbor podpořil až doživotní záznam v tzv. dětském certifikátu

Sexuální zločinci a pachatelé dalších násilných trestných činů by mohli mít až doživotní zápis v evidenci, který by jim zamezil v práci s dětmi. Přísnější podobu takzvaného dětského certifikátu podle návrhu skupiny 11 poslanců podpořil sněmovní ústavně-právní výbor. Členové výboru pak už nemohli hlasovat o úpravě trojice poslanců ODS, podle níž by byl záznam v evidenci nejvýše 30 let. Dětský certifikát se pravděpodobně dostane do reformní vládní novely trestního práva, jež má vést ke snížení recidivy či omezení počtu vězňů.

Pachatelé méně závažných činů s nižší než pětiletou horní hranicí trestní sazby by nesměli pracovat s dětmi 20 let. "Parametry jsou nastaveny správně," řekla Taťána Malá (ANO), podle které se o tématu jednalo skoro 3,5 roku.