V Praze se otevírá první centrum pro oběti sexuálního násilí v ČR

V poslední době se v Česku mluví o případu dívky, kterou dva roky znásilňoval její nevlastní otec. Nejdřív dostal tři roky, po odvolání odešel s podmínkou. Dívka je po pokusu o sebevraždu hospitalizovaná na psychiatrii. Rozsudkem se začalo zabývat ministerstvo spravedlnosti i Nejvyšší státní zastupitelství. Iniciativa Pod svícnem teď řeší její ubytování a další právní pomoc. Zařídila i sbírku, dosud se vybralo skoro 4 miliony korun.

Centum by mohlo ročně pomoct tisícovce lidí

Právě pro oběti sexuálního násilí je připravené nové středisko PORT. Na přelomu ledna a února by měla začít fungovat ordinace, možné tak bude i vyšetření a uchování vzorků pro případné důkazní řízení. K dispozici by pak mělo být také krizové ubytování. Jak vypadá, ukazuje Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem, která centrum Port provozuje.

Foto: ProFem

"Máme tady postel, stůl se židlemi, kompletní malá kuchyňka, která je vybavená pračkou, indukční deskou."

Centrum by mohlo ročně poskytnout pomoc tisícovce lidí. Po příchodu se klientce či klientovi bude věnovat krizová interventka. Zmapuje, jaká pomoc je potřeba. Poté bude následovat cílená podpora a zvolí se poradenství, terapie a advokátní zastoupení. V případě potřeby bude možné využít krizový pokoj s příslušenstvím, a to až sedm dnů. Služby jsou pro lidi nad 16 let. Personál tvoří jen ženy.

Foto: ProFem

"Z našeho nejnovějšího výzkumu, který budeme teprve prezentovat, vychází, že 20 procent žen se setkalo se znásilněním. Takže doufáme, že tento projekt bude pilotní a na jeho základě budou vznikat další centra po celé České republice," dodává Jitka Poláková.

Jak připomněla, medicína dá člověka fyzicky do pořádku, psychické následky jsou ale na celý život. Potřeba je terapie, krizová intervence a pokusit se trauma zpracovat. Systém tomu ale brání. Je nastaven tak, že s obětí pracují lidé, kteří nemají pojem o traumatu, řekla Jitka Poláková. Zkušenost se sexuálním obtěžováním a nějakým sexuálním násilím má v Česku dokonce 54 procent žen.

Znásilnění oznámí jen pět procent

Podle zmocněnkyně pro lidská práva se policii minulý rok ohlásilo přes 900 případů znásilnění, dosud zatím nejvíc. Podle výzkumů se v ČR oznámí jen asi pět procent těchto činů, připomíná zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

"V roce 2022 dokonce bylo zavražděno 42 osob z důvodu vztahového násilí v naší zemi. Tato data je třeba brát velmi vážně a je velmi důležité zajistit tématu prevence násilí a zlepšení dostupnosti pomoci obětem tu patřičnou pozornost."

Na roční provoz centra je potřeba 18 milionů korun. Celou sumu organizace proFem zatím nemá. Služby tak spouští postupně. Rozpočet tvoří dotace, dary či grant z norských fondů. O dalších penězích se jedná.

Podle poslední zprávy evropské sítě proti násilí nejsou v Česku služby pro oběti sexuálního násilí dostupné. Chybí centra pomoci i krizová linka. Zmiňuje to také tři roky schválená národní strategie rovnosti žen a mužů s opatřeními na deset let. Tento dokument počítá se zřízením specializovaných služeb ve čtyřech velkých městech i s krizovou linkou a osvětou. Společenské vnímání sexuálního násilí v Česku se podle řady odborníků mění, vzrůstá ochota obětí ozvat se.