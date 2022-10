Školský ombudsman, nový etický kodex. Vysoké školy začínají řešit problematiku sexuálního obtěžování

Studentka si to špatně vyložila. Se závěrem etické rady nesouhlasím, hájil se docent, který se choval nevhodně. Na českých vysokých školách se v poslední době začíná řešit sexuální obtěžování.

Média nedávno psala o případu chování jednoho z pedagogů vůči studentkám na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Docent anatomie vyzval studentku k nahmatání bodu v intimních partiích. Není to ojedinělý případ nevhodného chování na českých vysokých školách.

"Jednou nám vyučující měl vysvětlovat pojem feminismus. Feministky ve výkladu označil za anarchistky, které chtějí zrušit stát. S některými kolegyněmi jsme se proti jeho zavádějícímu výkladu vymezily, vyučující však dál prosazoval svou pravdu," řekla jedna ze studentek fakulty sociálních studií (přála si zůstat v anonymitě).

Jiná studentka popisuje událost, kdy se s ní vyučující chtěl na akci katedry líbat. "Byla jsem tehdy v dobré pozici, protože jsem s ním neměla žádný předmět nebo zkoušku, v opačném případě by ta situace tak jednoduchá nebyla."

Školy si začínají uvědomovat, že je to problém

Zdánlivě to vypadá, jako by problém sexuálního obtěžování na českých vysokých školách neexistoval.

"V rámci několika mediálních kauz si školy začínají uvědomovat, že je to problém. Nejen že jejich studentům se tam nedaří dobře a zbytečně jim začnou odcházet, ale že je to i reputační problém," vysvětluje důvody, proč se pomalu začínají na světlo dostávat případy sexuálního obtěžování na školách, Johanna Nejedlová, ředitelka spolku Konsent, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje.

Mnohé univerzity začaly zřizovat školské ombudsmany, jako například na Technické univerzitě v Liberci, odkud odešel pedagog poté, co speciální komise vyhodnotila, že se opakovaně dopouštěl jednání s prvky šikany, v některých případech se sexuálním podtextem. Případ tohoto kalibru byl zatím ojedinělý, říká mluvčí školy Radek Pirkl.

S nevhodnými poznámkami vyučujících na téma pohlaví a sexuality se během studia setkaly i některé studentky Masarykovy univerzity v Brně (MUNI), které ČTK oslovila. Škola usiluje o vymýcení všech forem sexuálního obtěžování. Letos vydala metodiku, pořádá školení a workshopy pro zaměstnance i studenty, uvedla prorektorka Simona Koryčánková.

Někteří akademici sexuální obtěžování nevnímali jako problém

Za vznik metodiky lobbovali studenti od roku 2019. "Na stránkách byly v té době jen nevhodné rady typu konfrontovat pachatele. Apelovali jsme na zavedení prevence, chtěli jsme vytvořit možnosti řešení přímo na univerzitě. Zcela chyběly kontaktní osoby, na které by se oběť mohla obrátit a svěřit se," řekl ČTK člen akademického senátu Oldřich Tristan Florian.

Upozorňuje na to, že metodika stále není kompletní. "Když se oběť rozhodne nevhodné chování oznámit, nemá jistotu, jakým způsobem se bude daná věc řešit, ani co může očekávat. Jsme ale teprve na začátku," uvedl.

Řešení v akademickém prostředí komplikoval podle Floriana i fakt, že někteří akademici sexuální obtěžování nevnímali jako problém a negativně reagovali už jen na to, že se téma vůbec otevírá. "Sexuální obtěžování na univerzitě lidem reálně komplikuje život, bojí se chodit na zkoušky a na semináře nebo dokonce neúspěšně ukončují studium. Je to důležité téma, proto mě mrzí kritické reakce některých vyučujících na to, že se sexuální obtěžování vůbec řeší," uzavřel Florian.