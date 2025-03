Spolek zveřejnil záběry týrání zvířat na 12 farmách dodávajících mléko Kunínu

Spolek Zvířata nejíme zveřejnil další záběry týrání zvířat z 12 farem v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Podle spolku by se mělo jednat o farmy dodávající kravské mléko společnosti Mlékárna Kunín ze skupiny Lactalis CZ. Na záběrech je například vidět, jak zaměstnanci kopou a bijí telata do hlavy a do břicha. Jednatelka společnosti Agrosumak, které patří dvě z farem, řekla ČTK, že dva lidi podnik okamžitě propustil, zástupci dalších farem míní, že se jich uvedené jednání netýkalo.

Jde o několikátou mlékárnu, u které spolek odhalil kruté zacházení se zvířaty. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) už dříve v reakci na záběry týrání odvysílané Českou televizí nařídil v ČR mimořádné kontroly chovů.

Zaměstnankyně jednoho z chovů na záběrech čerstvě narozená telata brutálně kopala do hlavy a břicha a bila je pěstí. Jiný zaměstnanec jim opakovaně zašlapával hlavy do země, jednomu z telat stál i několik vteřin na krku. Záběry také ukazují, jak zaměstnanci mlátí krávy do hlavy, bodají je trubkou do břicha a používají elektrický pohaněč na záda krávy, která nemůže chodit. Aktivisté společně se spolkem Hlas Zvířat v tiskové zprávě uvedli, že nahlásili několik případů krajským veterinárním správám.