Fotbalisté Slavie do jarní vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy neprošli. V závěrečném šestém utkání skupinové fáze doma jen remizovali se Sivassporem 1:1 a v tabulce obsadili nepostupové třetí místo. Stejným výsledkem skončil i úvodní vzájemný souboj v září v Turecku. "Z pozic, které v lize proměňujeme, v Evropě góly nedáváme. Často ani netrefujeme branku. Byli jsme favorit skupiny, chtěli jsme postoupit, jsme zklamaní, že se to nepovedlo. Z šesti zápasů jsme vyhráli jen dva, to je málo na postup," řekl trené Slavie Jindřich Trpišovský.

Také fotbalisté Slovácka se rozloučili s Evropskou konferenční ligou remízou 1:1 na hřišti Partizanu Bělehrad. Na vedoucí gól domácího Natcha z penalty v 41. minutě odpověděl ve druhé půli náhradník Ondřej Mihálik. Tým z Uherského Hradiště obsadil v silné konkurenci s pěti body poslední místo ve skupině D. Ze šesti zápasů dokázal zvítězit pouze na hřišti Nice a k tomu uhrál dvě remízy právě se srbským vicemistrem. Skupinu vyhrál francouzský celek před Partizanem a oba postupují do jarního play off.