Sparta se dočkala. Fotbalisté slavili titul se stovkami fanoušků na ploše stadionu

Trenér Sparty Brian Priske | Foto: Dalibor Glück, ČTK

Letenští si oblékli speciální trika s číslem 37. Právě tato číslovka symbolizovala počet titulů v nejvyšší soutěži. Sparťané měli na hřišti téměř domácí prostředí, protože do Uherského Hradiště přijelo na 1500 jejich fanoušků.

I když je mistr jasný, vítěžný pohár převezmou sparťané až v sobotu po posledním kole doma proti Plzni. Sparta čekala na titul od roku 2014. Nejvyšší soutěž ovládli hned v první sezóně pod dánským koučem Brianem Priskem, když protáhli sérii neporazitelnosti v lize už na 21 zápasů.



"Emoce jsou úžasné. Je zřejmé, co to znamená pro mnoho lidí, především pro ty, kteří jsou ve Spartě velmi dlouho," řekl na tiskové konferenci dánský trenér. Přitom po podzimní části ztráceli sparťané z třetího místa tabulky na tehdy vedoucí Plzeň sedm bodů. Trenér Priske to považuji i za svůj osobní úspěch.

Sadílek: byl jsem v kabině za negativního člověka

Kapitán Ladislav Krejčí považuje titul za splněné životního snu. Se svými pocity se svěřil reportérovi Davidu Nekvindovi hned po utkání záložník Lukáš Sadílek.

Ladislav Krejčí ml. | Foto: Michaela Říhová, ČTK

"Už jak se během těch posledních zápasů k tomu schylovalo, tak jsem si to nechtěl připoustět. V kabině jsem opakoval, že ještě není konec, že se to může kdykoliv ještě pokazit. Byl jsem pak za negativního člověka, ale říkal jsem, že jsem pouze objektivní a ten poslední krok bývá vždycky nejtěžší. Jsem rád, že jsme ho udělali tady, je to strašně krásný pocit."

Letenští si díky ligovému prvenství jako jediní zahrají v příští sezoně kvalifikaci Ligy mistrů.

Trenér Slavie Trpišovský si myslí, že klub měl na víc

Fanoušci Sparty se radují z vítězství. | Foto: Patrik Uhlíř, ČTK

V nedaleké Olomouci rozebírali sezónu představitelé Slavie, rivalů Sparty. Nastříleli v lize nejvíc gólů, přesto obsadí druhé místo. Trenér Jindřich Trpišovský si myslí, že klub měl na víc.

"Doma jsme předváděli skvělé výkony. Vybrali jsme si pár blackoutů během sezóny, kdy výkony v těch venkovních zápasech nebyly moc dobré. Odehráli jsme dobré zápasy v derby, ale skončili jsme druzí. Ty pocity jsou takové rozporuplné, se spoustou pozitiv, i s některými negativy."

Inspirací se staly rudé dresy Arsenalu

Historie Sparty se začala psát už v roce 1891. Původně sídlili na Vinohradech, ale podpory od radnice se nedočkali. O tři roky později pronesl na valné hromadě Vladimír Horec slova: „Nechť se náš klub napříště zove AC Sparta!" Symbolem klubu se stalo písmeno S.

Původně nosili sparťané černé košile s vyšitým S. Zatáčkem 20. století se jeden z představitelů klubu inspiroval rudými dresy anglického Arsenalu. Vzal jich pár do Prahy a od té doby je červená symbolem klubu.

Mimochodem, Sparta se dostala do písniček i filmů. Už ve 20. letech napsal Karel Baling písničku Dneska hraje Káďa, o populárním středopolaři Karlu Peškovi zvanému Káďa. V roce 1936 vznikla komedie Naše jedenáctka, kde jsou i autentické záběry. Známý je i film Muži v offsidu či Klapzubova jedenáctka.