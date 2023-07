Sparta, Slavia a Plzeň. Favorité Fortuna ligy budou podle expertů stejní jako v minulých ročnících

Fotbalovou Viktorii Plzeň převzal nedávno nový rakousko-švýcarský majitel a pozici trenéra Miroslav Koubek, kterému v září bude 72 let. Zkušený stratég v roce 2015 dovedl Viktorii k mistrovskému poháru, tentokrát ale o titulu nahlas nemluví.

„Je zajímavé, že Miroslav Koubek řekl na předsezonní tiskové konferenci, že nebudou útočit na titul a že pro ně hodnotu bude mít i třeba třetí místo v nadcházejícím ročníku Fortuna ligy, chce umístění, které zajistí evropské poháry,“ říká sportovní redaktor Českého rozhlasu Mikuláš Jáša.

Mikuláš Jáša | Foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Podle něj je největším favoritem nadcházející sezony Sparta.

„Co se týče doplnění kádru, nějaké ofenzivní síly. A hlavně kvůli takové kompaktnosti, kdy se ustálil kádr a doplnil se o rychlonohého hráče. Na druhou stranu Slavia bude mít obrovskou chuť získat mistrovský titul, který jí v posledních dvou letech unikl takřka mezi prsty,“ naznačuje.

Podle statistických čísel byla totiž Slavia Praha lepší než loni Plzeň a letos Sparta, přesto titul nezískala. Podle Jáši se ozývají hlasy, které mluví o tom, že už je trošičku přežitý trenér Jindřich Trpišovský.

„Na druhou stranu by to mohl být ten takový anglický model. Jindřich Trpišovský by se mohl stát třeba druhým sirem Alexem Fergusonem, který vedl přes 20 let slavný anglický klub Manchester United. Takže podle mého názoru chyba v Jindřichově Trpišovském není. I vedení si myslím, že se snažilo doplnit vhodně hráčský kádr. Přišel například útočník Mojmír Chytil a Muhamed Tijani. Na druhou stranu chybí tam trošičku někdo, kdo by měl ten kádr vést. Přece jenom Jan Bořil se vrací po zranění a Tomáš Holeš nevím, jestli je tím typickým lídrem. Uvidíme. Slavia bude tentokrát o něco silnější, ale Sparta přece jenom má větší šanci na titul,“ myslí si sportovní redaktor.

Ilustrační foto: Nikasucha, Pixabay, Pixabay License

Podle sázkových kanceláří je výrazným favoritem na titul právě Slavia. Až o kus dál za ní je Sparta a s velkým odstupem následuje Plzeň. Další týmy už podle prognóz sázkových kanceláří nemají šanci zasáhnout do boje o titul.

„Zajímavé bude sledovat, jak se bude dařit třeba Pardubicím. Protože v uvozovkách je to tým bez perspektivy. Vůbec neposílily. Jména, která přechází do tohoto východočeského klubu, nejsou nikterak zajímavá. A zajímavé bude také sledovat střed tabulky. Mladou Boleslav nebo Jablonec, který hodně posílil, dokonce na severu Čech vyměnili trávník. Takže spekulace o tom, že by tento severočeský klub měl zkrachovat, vlastně mizí. Majitel klubu Miroslav Pelta má očividně peníze a snaží se do klubu investovat,“ naznačuje Jáša.

„A zajímavé bude také sledovat třeba Liberec, hned nedaleký klub vedle Jablonce, který má velké ambice a rád by se dostal do top šestky. Anebo třeba Hradec Králové, který už v top šestce několikrát byl. Přitom byl nováček soutěže. Uvidíme, jak se s tím vším poperou všechny kluby,“ dodává redaktor.

Rozhodčí a inovativní prvky

Jednou ze zajímavostí nové sezony podle něj bude nová komise rozhodčích, kterou povede Libor Kovařík.

„On sám přišel s inovativními prvky. Jedním z nich je například to, že po každém kole si svolá svůj tým, který bude složen částečně i z novinářů. A ti mu budou dávat podněty a náměty k tomu, co by měla komise rozhodčích řešit, co by měla zkoumat. Takže u některých sporných situací, například když bude nějaký inkriminovaný zákrok, půjde o nějakou penaltu, se široká veřejnost dozví, jak to daný rozhodčí řešil v té dané situaci. To je poměrně zajímavé,“ představuje novinku Mikuláš Jáša.

Novinky se Fortuna liga dočká také v oblasti pravidel, přesněji karetních trestů. Od nadcházející sezony se při vyloučení hráče či některého funkcionáře po dvou žlutých kartách nebude žádná z nich evidovat pro účely trestání za opakované napomínání. Stejná pravidla platí i v soutěžích UEFA.