Česká smíšená štafeta v běhu na 4x400 metrů získala na mistrovství světa v Budapešti bronzovou medaili. Vyhráli Američané ve světovém rekordu 3:08,80. Čtveřice Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová proběhla cílem jako třetí v českém rekordu 3:11,98.

Karolína Muchová si týden před startem US Open zahraje o titul na silně obsazeném turnaji v Cincinnati. Česká tenistka v semifinále porazila 6:7, 6:3, 6:2 světovou dvojku Arynu Sabalenkovou z Běloruska a její poslední soupeřkou bude v neděli domácí Američanka Coco Gauffová. Díky úspěšné cestě v Ohiu se Muchová ve světovém žebříčku poprvé posune do první desítky.

Fanoušci Dinama Záhřeb nesmí na pražský zápas 4. předkola Evropské ligy se Spartou. Evropská fotbalová unie UEFA dnes oznámila, že jim kvůli nedávným výtržnostem v Aténách, kde byl při bitce před utkáním předkola Ligy mistrů s AEK ubodán fanoušek, zakázala na celou sezonu návštěvy venkovních zápasů. Informovala o tom agentura Reuters.

Nejlepší český hokejista David Pastrňák byl hlavní hvězdou Zápasu Legend v Litvínově. Sedmadvacetiletý kanonýr Bostonu nezabránil gólem a třemi asistencemi porážce Týmu Legend s Alby týmem 8:9. "Byla to super zábava. Samozřejmě děkujeme litvínovskému stadionu za atmosféru, byla super. Je to super si zahrát v Česku. Škoda, že jsme to nedotáhli na konci. Já jsem si to ale užil a jsem rád, že jsem si mohl zahrát," řekl novinářům Pastrňák. Soutěžní zápas hrál v Česku naposledy v září 2016 proti Rusku v pražské O2 areně v přípravě na Světový pohár v Torontu. Na exhibici se vydala jen Pastrňákova máma Marcela, partnerka Rebecca zůstala doma s dvouměsíční dcerou Freyou Ivy. "Koukaly v televizi. Když zjistily, že to je v televizi, tak nejely," podotkl Pastrňák, který si vychutnává roli otce. "Je to úplně super. Roli tatínka si moc užívám, je to nádherné."