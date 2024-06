Správa železnic musí zaplatit 87 milionů Traťové strojní společnosti

Pražský soud nařídil Správě železnic zaplatit 87 milionů korun Traťové strojní společnosti. Informovaly o tom Hospodářské noviny. Je to kvůli pět let staré nehodě, kdy výpravčí depa v Lovosicích na Litoměřicku omylem poslala posunovací lokomotivu na špatnou kolej. Lokomotiva pak narazila do speciálního stroje na opravu kolejí a kladení pražců. Správa železnic se snaží výši škody zpochybnit. Podle ní by oprava měla stát okolo 230 000 korun.