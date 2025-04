Krok do nové éry: Na trať vyráží první autonomní vlak. Cestující bude vozit na Mladoboleslavsku

Do začátku října pojede ještě o dalších čtyřech vybraných víkendech a pak dva týdny o letních prázdninách. Co je v tomto vlaku nejdůležitější, prozradí odborník na autonomní systémy z ČVUT v Praze Zdeněk Lokaj.

"Je to sada senzorů, které popisují a sledují okolí vlaku, a zároveň je tam velmi zjednodušeně řečeno ta výpočetní část, která dokáže data, která vlak na té trati nasbírá, vyhodnotit a podle toho uzpůsobit svoji rychlost. Je to o tom, že dokáže řídit a reagovat na nenadálé situace, to znamená, když je třeba na trati překážka."

Strojvedoucí bude připraven řízení převzít

Vlak pojede zcela sám, ale přesto bude mít na palubě strojvedoucího. Jakou ten bude mít úlohu?

Autonomní vlak Edita | Foto: AŽD Praha

"V tomto případě se jedná o testování, sice s lidmi, ale bavíme se o tom, že to není standardní provoz, protože to zatím neumožňuje české právo. Strojvedoucí je tam proto, že ještě stále není ta technologie schopná pokrýt 100 procent všech událostí. Je to z toho důvodu, kdyby náhodou ta technologie nevěděla, jak se rozhodnout, případně by bylo nutné řízení převzít, protože z nějakých důvodů, ať už třeba z povětrnostních, nebo při nějakém nenadálém výpadku ten strojvedoucí mohl zasáhnout a mohl to řízení převzít."

Proč bude trať jezdit na trati zvané Kopidlnka, je z toho důvodu, že je to trať výrobce, na které vlaky testuje. Výjezd autonomního vlaku považuje výrobce AŽD Praha za velmi důležitý milník.

"My jsme velmi rádi, že Česká republika v této oblasti hraje prim. Kromě vlaků se můžeme bavit i o velmi významném vývoji na úrovni tramvají, které už také dneska dostávají autonomní technologie. Každopádně do reálného provozu ještě zbývá poměrně dlouhá trať, protože vyvinout technologie je jenom jedna ze zásadních částí. My musíme také provozu uzpůsobit platné právo. Dneska může autonomně jezdit pouze metro, a to z toho důvodu, že z pohledu práva je to speciální dráha. V metru já jsem schopen zajistit, aby nedošlo ke kontaktu s lidmi, což na širé trati, případně na tramvajové trati jsem schopen zajistit velmi obtížně," vysvětluje Zdeněk Lokaj.

Testují se vlaky, tramvaje i autobusy

Samořiditelné vlaky jsou považovány za budoucnost železnice, testování probíhá v řadě zemí. Například v Austrálii už autonomní nákladní vlaky vozí železnou rudu. Autonomní vlaky úspěšně testují například v Japonsku.

Autonomní vlak Edita | Foto: AŽD Praha

"Ta technologie musí umět říct, že už není schopná dále řídit. To je vlastně to nejdůležitější, abychom věděli, že je lepší, když ten vlak zastaví a řekne, nemůžu jet dál, než aby způsobil nějakou nehodu, případně nějakou škodu na majetku či zdraví lidí, kteří třeba přebíhají na nádražích přes kolejiště a tak dále," připomíná odborník na autonomní systémy Zdeněk Lokaj.

Autonomní řízení je technologií budoucnosti. Testují se autonomní auta. První pravidelnou linku, kterou obsluhují autobusy bez řidiče, otevřeli v květnu 2023 ve Skotsku. Jezdí poblíž Edinburghu po trase dlouhé 22,5 kilometru.

Vlaky bez strojvedoucích jsou realitou v metru. I Praha chystá bezobslužné metro na nové lince D. A první autonomní tramvaj v Česku zahájila loni v létě testovací provoz v Plzni.