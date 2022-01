STAN musí podle Bartoše i Fialy vysvětlit nejasnosti o financování

Premiér Petr Fiala (ODS) po zasedání Sněmovny novinářům řekl, že s předsedou Starostů a nezávislých (STAN) Vítem Rakušanem probíral otázky kolem financování stran. Shodli se na tom, že je třeba všechny informace z médií vyjasnit, Starostové to podle Fialy dělají. Hnutí STAN by mělo financování vysvětlit i podle předsedy koaličních Pirátů Ivana Bartoše, který na sociálních sítích uvedl, že strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. Rakušan výtky odmítá, hnutí podle něho v souvislosti s finančními dary žádným způsobem neporušilo zákon o financování politických stran.

Média v posledních týdnech upozorňovala na to, že STAN dostal peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru. Další údajně pocházely od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem. Rakušan novinářům řekl, že informace o trestním stíhání je nová. "Absolutně odmítám výklady ANO či SPD, že bych jako ministr vnitra měl mít přehled o tom, jaká stíhání jsou vedena. To nemám a bylo by to špatně," uvedl. Pokud by někomu byla prokázána vina, STAN by peníze vrátil.