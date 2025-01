Stanjura je zdrženlivý k možnému zařazení bitcoinu do rezerv ČNB

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) je zdrženlivý k možnému zařazení bitcoinu do devizových rezerv České národní banky (ČNB). Centrální banka by měla být symbolem stability a bitcoin není stabilní aktivum, řekl dnes novinářům při představení makroekonomické prognózy. Zdůraznil ale, že rozhodnutí o tomto kroku bude na bankovní radě ČNB. O možném zařazení bitcoinu do rezerv ČNB mluvil ve středu její guvernér Aleš Michl.

Analytici v reakci na návrh guvernéra ČNB upozorňovali na to, že bitcoin je výrazně rizikové aktivum, což by mohlo být při jeho zařazení do rezerv problematické. Zároveň by se podle nich mohla ČNB dostávat do určitého střetu s Evropskou centrální bankou, která označuje vnitřní hodnotu bitcoinu za nulovou. Zároveň by ale krok ČNB mohl bitcoin posunout více mezi běžná investiční aktiva.