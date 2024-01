Stanjura: Nyní nemá smysl řešit přijetí eura, protože ČR neplní kritéria

V současnosti nemá smysl řešit přijetí společné evropské měny, protože Česko neplní žádné z kritérií pro její zavedení. Novinářům to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Prostor pro jednání o euru v Česku podle něj vznikne až ve chvíli, kdy země kritéria začne plnit. Debata o zavedení eura zesílila po novoročním projevu prezidenta Petra Pavla. Řekl, že společná evropská měna je logickou budoucností, a vyzval k tomu, aby Česko začalo dělat konkrétní kroky.

Od vstupu České republiky do Evropské unie nebyla horší doba pro načasování diskuse o přijetí eura než teď. Na dnešní tiskové konferenci stínové vlády hnutí ANO to řekl její předseda Karel Havlíček. Přijetí eura by podle něj pravděpodobně znamenalo zvýšení cen služeb, čili by se v určitém čase jednalo o proinflační řešení. EU zároveň podle Havlíčka zažívá jednu z největších krizí.

Proti přijetí eura je bývalý prezident Václav Klaus. Kdo vidí v euru východisko z českých ekonomických problémů, tak se hluboce mýlí, konstatovala někdejší hlava státu. Kritizoval také nynějšího prezidenta Petra Pavla, že téma eura nastolil bez předchozí diskuse ve vládě a Parlamentu. Další bývalý prezident Miloš Zeman serveru ŽivotVČesku.cz řekl, že euro by odstranilo transakční náklady za směny měn, na druhou stranu by ale Česko přišlo o důležitý nástroj suverénní ekonomické politiky a daňoví poplatníci by případně museli "hradit řecké dluhy".