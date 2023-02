Stanjura: Úspora 70 miliard Kč v rozpočtu by se měla ze dvou třetin týkat výdajů

Úspora 70 miliard korun v rozpočtu na příští rok by se měla ze dvou třetin týkat výdajů a jedna třetina, tedy zhruba dvacet miliard korun, příjmové strany. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Aby změny byly udržitelné, měly by podle něj být konzultovány s opozicí. Nejdříve na nich ale musí být shoda v koalici, dodal. Chystá například změnu zdanění hazardu tak, aby státní rozpočet získal navíc zhruba jednotky miliard. Vláda naopak zřejmě upustí od návrhu zdanění takzvaného tichého (nešumivého) vína.

Česko se v posledních letech potýká s velkou strukturální nerovnováhou státního rozpočtu. Loni skončil státní rozpočet deficitem 360,4 miliardy korun, což byl třetí nejhorší výsledek hospodaření po letech 2021 a 2020. Pro letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun. Podle prognózy ministerstva financí by letos míra zadlužení Česka měla dosáhnout 45,8 procenta HDP, což je nejvyšší úroveň vůbec.