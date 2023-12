Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší všem stejně o 360 Kč

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší všem o 360 korun. O tuto částku vzroste solidární pevná část důchodu, která je pro všechny stejná. Počítá s tím vládní nařízení o pravidelné valorizaci. Kabinet při přidání vycházel ze zákonných pravidel. Podle dřívějších údajů ministerstva práce by se průměrný starobní důchod měl v lednu dostat nad 20.600 korun. Do všech penzí by mělo z rozpočtu příští rok putovat přes 700 miliard korun. Starobní, invalidní či pozůstalostní důchod dostává přes 2,8 milionu lidí.

Důchody se podle zákona pravidelně valorizují vždy od ledna. Dosud se zvedaly o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Protože výdělky reálně nerostly, v lednovém navýšení se odráží jen růst cen. Podle cenového přírůstku za sledované období od února do června, který činil 1,3 procenta, by se průměrný starobní důchod měl upravit asi o 264 korun. Všichni penzisté a penzistky ale dostanou zhruba o stokorunu víc. Solidární část důchodů totiž musí odpovídat desetině průměrné mzdy, která má podle ministerstva práce příští rok činit téměř 44.000 korun. Pevný díl důchodu se tak musí z letošních 4040 korun dostat na 4400 korun. Zvednout se tedy musí o 360 korun.