Starostové lázeňských měst zapsaných na seznam UNESCO: Na turisty jsme připraveni

Trojice západočeských lázeňských měst, Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně, je po zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO na větší příliv turistů připravená. Řekli to v pátek starostové lázeňských měst při tiskové konferenci v karlovarském hotelu Thermal. Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti) a starosta Františkových Lázní Jan Kuchař (STAN) se shodli na tom, že by města měla větší návštěvnost zvládnout. Chtějí se zaměřit především na delší pobyty návštěvníků, ne na jednodenní turistiku. Dobudovat je ale podle starostů nutné dopravní propojení měst či parkovací plochy. Lázeňská města chystají v souvislosti s nominací několik velkých projektů. Například Františkovy lázně připravují stavbu moderní rehabilitační kliniky, díky které by se město mohlo stát významných centrem rehabilitace. Mariánské Lázně se zase chystají získat status klimatických lázní a připravují další rozvoj města.

Města lázeňského trojúhelníku se tento víkend chystají účast na seznamu UNESCO oslavit víkendovou akcí Lázně žijí.